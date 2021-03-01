نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 21.905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» موضحة أن إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة وصل إلى 80.201 جولة خلال أربعة أسابيع.

وتوزعت الجولات بواقع 1947 ببمكة المكرمة، و1629 بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.

وبحسب تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد، في حين بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية بيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.