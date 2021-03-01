أغلقت أمانات المناطق والبلديات التابعة لها 409 منشآت تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد. ونفذت أمانة محافظة جدة في اليومين الماضيين 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 406 مخالفات، أغلق على إثرها 279 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية. كما نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الباحة 3500 جولة رقابية، وحررت 150 مخالفة، وأغلقت 47 منشأة تجارية، خلال شهر فبراير لمخالفتها التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، مشيراً إلى أن الغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال، والأمانة لن تتهاون مع المخالفين حرصاً على سلامة المواطن والمقيم وتفادياً لتفشي المزيد من حالات كورونا.وفي السياق، أغلقت أمانة منطقة القصيم 13 منشأة مخالفة الأسبوع الماضي، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، ونفذت الأمانة 16 ألف جولة رقابية على الأنشطة المستهدفة كافة، حرر خلالها 19 مخالفة. وحررت أمانة منطقة الحدود الشمالية مخالفات على 59 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية.وشددت أمانة المنطقة التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهة بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.وفي الإطار ذاته، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 938 جولة رقابية، أغلق خلالها 11 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم تفعيل تطبيق توكلنا. فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 30 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.إغلاق منتجع سياحي بالهدا.. خالف التدابيرأغلقت أمانة الطائف منتجعا سياحيا بالهدا، لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا. وتفقدت الأمانة خلال جولاتها الميدانية أكثر من 60 منشأة تجارية وسياحية رصدت خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية، كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطًا مخالفًا. وأوضحت الأمانة أن المنتجع تهاون في تطبيق الإجراءات، ما أدى إلى إغلاقه احترازيًا، كونه لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، مبينة أنه سيستمر الإغلاق لحين تصحيحه للمخالفات.