في سياق العمل المهني المشترك بين صحيفتي «عكاظ» السعودية والوطن البحرينية نحو تعزيز العمل الإعلامي، بما يحقق المصلحة العامة للشعوب الخليجية، ويقدم إعلاماً قوياً وهادفاً يفضح الحملات المغرضة التي يقودها إعلام مبتذل يستهدف استقرار وأمن المملكتين، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، أطلقت الصحيفتان اليوم النشر المشترك المتزامن بينهما.

وتنشر صحيفة الوطن البحرينية اليوم (الاثنين) عدداً من صفحات «عكاظ» ضمن عددها اليومي، تضامناً مع السعودية، ورفضاً قاطعاً لما يمس أمنها واستقرارها وقيادتها وسيادتها. وتضمنت الصفحات متابعات لبيان وزارة الخارجية السعودية التي رفضت بشدة كل ما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه الرياض تلك الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات القانونية والقضائية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً. وأفردت «الوطن» مساحة واسعة في أعدادها خلال الأيام الماضية أبرزت فيها تأييد مملكة البحرين للبيان السعودي ووقوفها إلى جانب شقيقتها الكبرى. وأكد رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» الزميل جميل الذيابي أن العمل المشترك مع صحيفة الوطن البحرينية العريقة يعد جزءا من التكامل الصحفي والواجب المهني لمواجهة الأزمات والتحديات إعلامياً، كما أنه يعبر عن الدور الحقيقي للصحافة الرصينة والمتزنة في ما من شأنه كشف الحملات المسيئة والمغرضة، وتقوية الخطاب الإعلامي للرد على كل ما يمس أمن وسيادة السعودية والدول الخليجية. من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية إيهاب أحمد: «إيماناً من صحيفة الوطن بأهمية العمل الإعلامي المشترك مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية نشارك الزميلة صحيفة «عكاظ» بنشر بعض الصفحات الخاصة بالموقف الشعبي السعودي من التقرير الأمريكي المسيء حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إيماناً منا بضرورة وحدة الصف بين الأشقاء في مواجهة كل ما يمس سيادة دولنا الخليجية». وأضاف: «يأتي هذا النشر المشترك للتأكيد على وقوف الشعب البحريني صفاً واحداً مع الأشقاء السعوديين ضد أي محاولة للمساس بسيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، كما ننتهز هذه الفرصة لنجدد التأكيد على الرفض بالمساس بمكانة السعودية قيادة وحكومة وشعباً».