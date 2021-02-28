صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره 649 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، إذ تم القبض على 4 منهم في محافظة جدة، و2 بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة 239760 ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.