نجح النادي السعودي في مدينة شفيلد بالمملكة المتحدة خلال دورته الـ39 في إطلاق أكثر من 16 مبادرة تطوعية في مجالات مختلفة وإقامة 19 لقاء اجتماعيا وثقافيا استفاد منها أكثر من 3400 شخص.

وساهم أعضاء النادي والمتطوعون خلال جائحة كورونا في مد يد العون للطلبة والطالبات الجدد والخاضعين للحجر المنزلي، والذين لا يستطيعون التنقل بسبب الحجر، في إيصال وتوزيع أكثر من 6200 كمام ومعقمات ومساعدات عينية لتخفف عنهم آثار الجائحة. فيما ساهم النادي في التواصل مع الطلاب والطالبات وأسرهم وتزويدهم بالإرشادات والتعليمات ومساعدتهم، كما رسم الفرحة على شفاه المبتعثين والمبتعثات بتقديم الهدايا والدروع التذكارية للخريجين.