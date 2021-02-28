أطلقت شركة هواوي الجيل الجديد من النظارات الذكية HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II في المملكة العربية السعودية. واعتماداً على جوهر فلسفة التصميم التي تتبعها، التي تقوم على الدمج السلس بين التكنولوجيا والموضة؛ تستمرّ نظارات هواوي HUAWEI الذكية من الجيل الثاني بالتركيز على الابتكار الصوتي والتقنيات الذكية، مع توفير تصميم أكثر ريادية وراحة، وغني بالوظائف الذكية المتميزة التي يمكن الاستمتاع بتجربتها. ومع كل ما سبق ذكره، تعمل هواوي HUAWEI على تكوين اتجاه فريد ومبدع في موضة الارتداء للمستهلكين الراقين والمهتمين بالموضة.

وتمتاز تشكيلة Eyewear II من النظارات بتنوع جريء يواكب التطلعات المستقبلية من خلال تصاميم GENTLE MONSTER. وتعتمد نظارات Eyewear II على فلسفة التصميم لدى GENTLE MONSTER، وفضلاً عن كونها مذهلة بصرياً، فهي تقدم طيفاً واسعاً من النظارات الشمسية وخيارات متنوعة للنظارات لإبراز شخصية مرتديها. وتم تصميم Eyewear II من خلال استخدام تقنيات هواوي الأساسية وميزات حماية الخصوصية الصوتية.

ويسهم مكبر الصوت شبه المفتوح وفائق الوضوح والرقيق جداً بإلغاء تسرب الصوت بطريقة فعالة جداً، ويوفر لمرتدي النظارات الاستمتاع بصوت ستيريو عالي الوضوح. وتعمل وظيفة التفاعل الذكي المطورة حديثاً على تحويل النظارات إلى مساعد شخصي خاص بك، الذي لا يقتصر فقط على وصول أسرع للمعلومات، بل يوفر أيضاً طرقاً أكثر ذكاءً من التفاعل، مما يقدم للمستهلكين تجربة جديدة تماماً من التكنولوجيا الذكية للأجهزة القابلة للارتداء.

موضة وراحة في الطراز

وتقدم نظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II تجربة ارتداء أكثر راحة، حيث تم دمج التقنيات فيها بطريقة دقيقة جداً. وتمت صناعة ذراعي النظارة النحيفتين من التيتانيوم البلاستيكي لخفض الكثافة، والحصول على وزن أخف. أما المفصل بين الذراع وحافة هيكل الإطار فقد تمت صناعته من التيتانيوم المرن، مع الزيادة من قوة قوام النظارة لتقليص شعور التمسك الذي يجلبه الذراعان. وعلاوة على ذلك، تم توسيع زاوية سماعة الأذن المنحنية من الجيل الأول، من 12 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية، لتحقيق تناسب وتوائم أفضل.

وبالمقارنة مع الجيل الأول، تمتاز Eyewear II بمكبر صوت أوسع وأنحف وأعلى صوتاً، وأكبر سعة، مما يوفر نطاقاً أوسع من مستويات الصوت وصولاً إلى تجربة صوت غامرة، ومثالية للاستماع إلى الموسيقى أو لعب الألعاب أو مشاهدة التلفزيون.

كما تتميز نظارات Eyewear II بتصميم فريد من نوعه يحفظ الخصوصية الصوتية، مزود بمكبر صوت شبه مفتوح على كل جانب من ذراعي العدستين، الذي ينقل الصوت مباشرة إلى أذن مرتدي النظارة من خلال غرفة الصوت الموجهة، مما يقلل بشكل فعال من تسرب الصوت، ويوفر تجربة ستيريو بصوت أوضح وطبقات صوتية أكثر. وفي الوقت ذاته، يشتمل كلا الذراعين على تصميم ثقب تسرب الذي يمكن أن يعوض موجات الصوت الاتجاهية التي تولدها تجاويف الصوت، وبالتالي الحد من تسرب الصوت. وجنباً إلى جنب مع تكنولوجيا حجم الصوت المتكيفة، يمكن لنظارات Eyewear II أن تقوم تلقائياً بخفض حجم الصوت بناءً على البيئة المحيطة بالنظارات، مما يضمن للمستخدم سماع الصوت بشكل أكثر وضوحاً عبر تقليص أثر تواجد الناس في المحيط القريب.

الصوت الذكي والتفاعل الذكي

تدعم نظارات Eyewear II التحكم في الإيماءات الذكية بنسخته الأحدث. أما في ما يتعلق بالاقتران 1، فيحتاج المستخدمون فقط إلى وخزة بسيطة على الذراع الأيسر للنظارة. وإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط المساعد الصوتي الخاص بك بسهولة عن طريق الضغط مرتين على الذراع الأيسر. كما تدعم النظارات أيضاً إيماءات السحب والتمرير، حيث يحتاج المستخدمون لتشغيل الأغنية التالية/السابقة، أو ضبط مستوى الصوت إلى القيام ببعض عمليات السحب على الذراعين من دون الحاجة لإخراج هواتفهم. كما تمتاز النظارات بأنها مجهزة بأجهزة استشعار متقدمة متعددة الحساسات، مما يمكنها من الكشف بشكل ذكي عن حالة الارتداء 2. وعلى سبيل المثال، أثناء تشغيل الموسيقى سوف تتوقف نظارات Eyewear II عند اكتشاف أجهزة الاستشعار أن المستخدم قد خلع النظارات، وسوف تستأنف عملها في غضون 3 دقائق بعد لبسها من قبل المستخدم مجدداً.

وعلاوة على ذلك، تقدم نظارات Eyewear II خطوة إلى الأمام من حيث التجربة الذكية. فبعد أن يضع المستخدم نظارته جانباً لفترة من الوقت ويلبسها مرة أخرى، ستظهر نافذة منبثقة على شاشة الهاتف الذكي، ليتمكن المستخدم من التحقق من مستوى الشحن المتبقي في البطارية عبر نظرة عين خاطفة. ومن خلال النقر على تلك النافذة، يمكن للمستخدم الانتقال بسرعة إلى إعدادات النظارات. وتقوم Eyewear II بإلقاء التحية والترحيب بمستخدمها عند ارتدائها للمرة الأولى كل يوم.

وبصرف النظر عن تجربة الصوت المميزة، فإن النظارات تأتي مع بطارية قوية لتسمح للمستخدمين بإمكانية ارتدائها لساعات بلا توقف. ويمكن للنظارات تشغيل الموسيقى لمدة 5 ساعات بشكل مستمر ودون توقف من خلال البطارية المشحونة مرة واحدة. وفضلاً عن ذلك، تتميز نظارات Eyewear II بتقنية الشحن السريع اللاسلكية الجديدة (عن بعد) لـNFC، مما يسمح للنظارات أن تكون جاهزة للاستخدام في أي وقت وفي أي مكان.

وتتوفر حالياً نظارات HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II في متجر HUAWEI الإلكتروني الجديد فقط بسعر 1399 ريالاً سعودياً.