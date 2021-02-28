دشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي مشروع ترجمة منهج القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية بلغة الإشارة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن عاقل الزايدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي بن مهدي، ومشرفي وموظفي التربية الخاصة والإعلام والاتصال.

وأوضح العتيبي أن هذا المشروع سيوفر مورداً تعليمياً مهماً للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية، ينسجم مع المرحلة الراهنة القائمة على التحول إلى التعليم الرقمي.

وأشار إلى أن إدارة التعليم تفخر بتنفيذ مثل هذه الفكرة التي تتجاوز في فائدتها حدود الوطن الغالي لتشمل كل أصم وضعيف سمع في العالم يرغب في تعلم وحفظ كتاب الله العزيز، مضيفا أن المشروع يلبي جانباً من تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في خلق طرق مبدعة مبتكرة في صناعة المعرفة، تتماشى مع الخطوات الرائدة لوزارة التعليم في مسار التعليم عن بعد، وتحقق التكامل المطلوب بين أقسام الإدارة.

واختتم حفل التدشين بتكريم مدير المساهمين في إنجاح المشروع من الأستوديو التعليمي والتربية الخاصة ومعلم برنامج الأمل بمتوسطة حطين بدر بن حمد المفرح الذي تولى مهمة الترجمة.