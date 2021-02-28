كشفت وزارة الداخلية أن إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بلغ 43.428 مخالفة، وذلك خلال أسبوع، للفترة من 9 حتى 1442/7/15.

وسجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى من المخالفات بواقع (17.789) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة (10.388)، ثم المنطقة الشرقية (4819)، ومنطقة القصيم (2513)، ومنطقة المدينة المنورة (1748)، ومنطقة تبوك (1402)، ومنطقة الجوف (1332)، ومنطقة الباحة (888)، ومنطقة حائل (852) ومنطقة عسير (739)، ومنطقة الحدود الشمالية (488)، ثم منطقة جازان (315)، ومنطقة نجران (155).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.