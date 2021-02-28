دعت صحة الطائف منسوبيها المبدعين في مجالات الفن والرسم والأعمال السينمائية والإنشاد والتمثيل وفي الخط والتقديم والمكياج السينمائي، للتسجيل في منصة السواعد المبدعة.

ووافق مدير صحة المحافظة سعيد بن جابر القحطاني على الفكرة الإبداعية التي تقدّم بها الممارس الصحي أحمد عنبر الثقفي، والهدف منها تكوين فريق من أصحاب المواهب من منسوبي الصحة، وتم تخصيص رابط للتسجيل وإبراز المواهب للاستفادة منها في فعاليات ومناسبات الصحة التي تقيمها، ومن أهدافها تقليل المصروفات التي كانت تصرف لمن يتم الاستفادة بهم من خارج الصحة أثناء المناسبات، وإظهار المواهب المتعددة ودعمها.

وكشف لـ«عكاظ» صاحب الفكرة أحمد الثقفي أن فكرته نالت استحسان مدير الصحة واهتمام المشرف على مكتب الإبداع محمد صالح الغامدي، ومديرة المكتب بسمة نظيف. وتخلل افتتاح عيادات العيون بمستشفى الملك فيصل في الفترة الماضي معرض مصاحب لمصورين ورسامين وفنانين من منسوبي الصحة أثروا المناسبه كذلك.