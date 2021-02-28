أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الأوضاع الصحية الخاصة بالمنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من كورونا، أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.

وقال المقدم الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأحد) لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة: سيواصل رجال الأمن متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص، وذلك في الأماكن العامة والأحياء السكنية وفي الاستراحات وغيرها، وفي المناطق والقرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وتفاعل متحدث «الداخلية» مع سؤال «عكاظ» حول إمكانية وجود استثناء لسفر المواطنين من رجال الأعمال والإعلاميين الذين لديهم ارتباطات وشراكات واتفاقات خارج المملكة، وفق اشتراطات محدودة من بينها التطعيم بلقاح كورونا، إذ أجاب بقوله: تم الإعلان في وقت سابق عن الفئات المستثناة للسفر للمواطنين، فما يتعلق بوزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات هناك 3 فئات مستثناة للسفر، وبالإمكان الرجوع إليها.

وتابع: كل فئة لها شروطها الخاصة لتتمكن من الاستفادة، وكذلك الفئات في الجهات الحكومية الأخرى، كوزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، فهناك حالات لكل منها يجب تطابقها لكي تتم الاستفادة.

وتطرق الشلهوب إلى ما كشفه مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن هناك ارتفاعا في المنحنى الوبائي وأنه لم يتم الوصول إلى مرحلة الاستقرار، إذ شدد الشلهوب غلى أن هذا الأمر يتطلب منا الاستمرار في الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد بقوله: غالبا هناك ارتباط بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها، من خلال عدم تقيد البعض للأسف بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم ارتداء الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التجمعات المخالفة، إذ تهدف لائحة الحد من التجمعات إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فايروس كورونا والحد منه بما يضمن الحيلولة دون تفشيه وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مجددا تأكيده على أن العقوبة تشمل كل من يحضر تجمعا مخالفا أو دعا إليه أو تسبب فيه، أو عدم التقيد بارتداء الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكشف أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط 43.428 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكانت منطقة الرياض الأولى في عدد المخالفات بـ17.789 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ10.388 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ4819 مخالفة، فيما كانت منطقة نجران الأقل في عدد المخالفات بـ155 مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم التقيد بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومخالفة لائحة الحد من التجمعات.