أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 322 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 294 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 377.383 حالة، من بينها 2584 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 481 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 368.305 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 6494 حالة وفاة، وبذك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (167)، المنطقة الشرقية (66)، منطقة مكة المكرمة (37)، منطقة عسير (8)، منطقة نجران (8)، منطقة الجوف (7)، منطقة القصيم (6)، منطقة المدينة المنورة (5)، منطقة جازان (5)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة حائل (4)، منطقة تبوك (3)، منطقة الباحة (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (134)، مكة المكرمة (18)، جدة (17)، الدمام (14)، المبرز (9)، الخفجي (8)، الهفوف (7)، الخرج (7)، الخبر (6)، مليجة (6)، عرعر (5)، نجران (5)، ظهران الجنوب (5)، أبوعجرم (4)، حائل (4)، المدينة المنورة (4)، الدلم (4)، الدوادمي (4)، القطيف (4)، حوطة بني تميم (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (96)، جدة (22)، مكة المكرمة (13)، الهفوف (11)، الدمام (10)، الخبر (10)، المبرز (10)، القطيف (9)، بريدة (6)، الليث (6)، الطائف (5)، الظهران (5)، الخرج (5)، الأسياح (4)، سكاكا (4)، نجران (4)، المجمعة (4)، عنيزة (4)، النعيرية (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في رده على الشائعات المتداولة حول انخفاض مناعة من يتلقى اللقاح في أول يومين، ويكون أكثر عرضة للإصابة والأمراض ومنها فايروس كورونا، بقوله: هذا التساؤل ارتبط للأسف ببعض المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة والمصادر غير الموثقة، وعلميا.. هذا الكلام غير سليم ولا يستند إلى أي منهجية أو أبحاث علمية رصينة ترتقي إلى الاعتماد عليها، لذلك لا صحة لاضطراب أو انخفاض المناعة أو تأثرها بشكل سلبي بعد تلقي اللقاحات، بل إن التطعيم باللقاح يؤدي إلى ارتفاع المناعة ووصولها بعد أسابيع إلى مناعة عالية.