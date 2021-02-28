كشفت الوزارات والجهات الحكومية، المغزة المقصود من التغريدات البيضاء التي أطلقتها اليوم (الأحد) الوزارات والجهات والهيئات الحكومية عبر حساباتها الرسمية في موقع «تويتر».

وتأكيدا على ما كشفته مصادر «عكاظ» في وقت سابق بأن المغزى من ذلك بأن التغريدات البيضاء مقصودة، فقد أعلنت الوزارات والجهات الحكومية إطلاق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في 2021/8/23.

وغردت الوزارات بقولها:«ابدأ صفحة بيضاء و#صحح_تجارتك عبر: http://mc.gov.sa مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في 2021/8/23».