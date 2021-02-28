أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد إطلاق عدد من الطائرات دون طيار (مفخخة) من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.وأكد التحالف أنه تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه جازان، واعتراض وتدمير طائرة مفخخة أخرى دون طيار أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط، وتجري متابعة عدد منها.كما أوضح التحالف اعتراض وتدمير هجوم باليستي من المليشيا الحوثية تجاه الرياض، واعتراض وتدمير طائرة ثالثة دون طيار مفخخة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.وأشاد التحالف بكفاءة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في تدمير التهديدات والمحاولات الحوثية بالهجوم الباليستي والطائرات المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.