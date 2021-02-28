نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة أمس، جولات مكثفة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة. وضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملاً مخالفاً يفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.كما قامت بلدية المعابدة الفرعية بتنفيذ 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة وإنذار 10 محال تجارية أُخرى.وفي تبوك، اجرت الأمانة والبلديات الأسبوع الماضي 6408 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 189 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية، وإغلاق 144 منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإصدار أكثر من 490 مخالفة.وفي الدمام، رصدت 881 جولة رقابية و7 جولات مشتركة، 19 مخالفة أسفرت عن إغلاق 9 منشآت تجارية، وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 30 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفايروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.