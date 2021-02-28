تنفذ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، 14 مشروعاً تنموياً وتطويرياً في العاصمة المقدسة، بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.النقل العاميأتي في طليعة المشاريع التي تنفذها الهيئة النقل العام، ويجري تنفيذ مرحلته الأولى حالياً، ويتكون من 12 مساراً 7 منها للحافلات المحلية بطول 172 كيلو متراً و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو مترات و103 محطات، ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة.وتحوي مرافق المشروع 4 محطات مركزية، و7 جسور و11 تقاطعاً ذكياً و455 محطة توقف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مخصصة لمرافق تشغيل الحافلات.التسهيل على قاصدي الحرمويهدف مشروع النقل العام بالحافلات لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في العاصمة المقدسة، ويأتي في مقدمة الأولويات تسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية، كما يهدف إلى الحد من التلوث وحماية البيئة عبر تقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداماً.مركز الشميسيكما تشمل المشاريع النوعية تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي وتحسين المشهد البصري لنقاط الفرز وتقليص فترة انتظار المركبات خلال أوقات الذروة، وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي المشروع عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.الدائري الثاني والثالثوفي الدائري الثاني يجري تنفيذ تقاطعي (تقاطع البيبان) و(المسخوطة - العزيزية)، ويجري فيه استكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث (من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان)، وتقاطع (الخنساء) يتضمن تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء، الحج، وادي لقيطة، والجزائر.وفي مشروع تقاطع (التنعيم) يجري تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة.المشاعر المقدسةوفي المشاعر المقدسة يجري تنفيذ مبنيين إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة (محطة عرفات 3) و(محطة مزدلفة 3)، كما يجري العمل على تنفيذ مشروع جسر للمشاة مواز لجسر الملك عبدالله، بالإضافة إلى أربعة منحدرات لربط الجسور مع المخيمات والطرق الواقعة غرب جسر الملك عبدالله وذلك لخدمة العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى، كما يجري تنفيذ عدد من الطرق الفرعية وربطها بالطرق الرئيسية في المشاعر وإنشاء 3 منحدرات للمشاة بمشعر منى.معابر للمشاةويجري في المشاعر المقدسة أيضاً إنشاء معابر سفلية للمشاة، وفي ما يخص المجازر يجري توريد وتركيب (8) طاحنات بالمجزرة الحديثة، وتنفيذ خطوط التغذية، إلى جانب استكمال أعمال محطة معالجة مخلفات الذبح بمسالخ المشاعر المقدسة بالمعيصم كما يتم تنفيذ أعمال الحماية من أخطار تساقط الصخور من الجبال بالمشاعر المقدسة.