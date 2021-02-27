في بادرة غير مستغربة من أبناء الوطن، قدّم الطفل إياد المغيدي عسيري، أحد سكان قرية مربة العليا غرب مدينة أبها، أنموذجاً يعكس قوة التلاحم بين أبناء الوطن وقيادته، حيث قام عسيري برحلة صعود لقمة جبل حلوان، أحد الجبال الشاهقة بمنطقة عسير، تعبيراً عن فرحته بشفاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد إجرائه عملية جراحية، تكللت بالنجاح.

وقد استغرقت رحلة عسيري قرابة 4 ساعات، حاملاً العلم السعودي وشعارا يحمل صورتي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد. وقال والده، طلب ابني الذي لم يتجاوز الـ14، أن يصعد أعلى قمة جبل حلوان، ليُعبّر عن فرحته بشفاء ولي العهد، وكنت متردداً في السماح له، نظراً لوعورة المنطقة، وللمخاطر التي تكمن في وجود بعض الحيوانات المفترسة، إلاّ إني وافقت نتيجة إلحاحه وتوسله، وقد رافقته في رحلة المشي، التي بدأت الساعة الثالثة عصراً وانتهت السابعة مساءً. وأضاف، فخور بمبادرة ابني، وشعور أبناء الوطن على مختلف الأعمار السنية، ومحبتهم لولاة الأمر، داعياً المولى أن يلبس ولي العهد ثوب الصحة والعافية.