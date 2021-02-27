شددت وزارة العدل على أهمية سريان بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر بوابتها الرقمية.

وأكدت وزارة العدل أنه لا يمكن للمستفيد المنتهية هويته الوطنية إجراء وكالة لشخص آخر، داعية إلى تجديدها لتقديم الخدمة المطلوبة للمستفيد.

وأوضحت وزارة العدل أنه يلزم التوكيل في أول مرة لدى أحد الموثقين المرخص لهم عبر بوابة الموثق المعتمد https://mwathiq.sa، مشيرة إلى أنه يمكن إصدار الوكالة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة ناجز من الرابط الإلكتروني: http://najiz.moj.gov.sa.

وكشفت أنه لإتمام التوكيل، يشترط أن يكون المستفيد (الموكِّل) سبق أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد، مضيفة أنه يمكن للمستفيد زيارة كتابة العدل لتقديم الخدمة له دون الحاجة لحجز موعد، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.