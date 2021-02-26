أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة تعمد تجاوز الإشارة الحمراء، وذلك بعد ورود بلاغ من مغرد عبر «تويتر» شارك مقطع فيديو مع «المرور السعودي».

وأفاد المغرد بأن الحادثة وقعت في محافظة ينبع، داعيا إلى ضبط قائد المركبة لاستهتاره بقطع الإشارة الحمراء، وتوثيقه ذلك عبر التواصل الاجتماعي، فيما أفاد المغرد بإمكانية مشاركة رقم تسجيل لوحة المركبة مع المرور.

بدوره، أعرب «المرور السعودي» عن شكره للمغرد لاهتمامه وحرصه، معلنا أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة تستوجب غرامة تراوح بين 3000 آلاف ريال في حدها الأدنى، و6000 آلاف ريال في حدها الأعلى.