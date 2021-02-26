ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة ببلدية شمال سكاكا مستودعاً مخالفاً داخل سكن بعض العمالة يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد أخرى محظور بيعها تقدر بـ 2000 كيلو غرام وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية المستمرة التي تقوم بها.



ومن جهته أكد رئيس بلدية شمال سكاكا مقبل بن نصير اللاحم أنه تم على الفور حجز جميع المواد الموجودة داخل المستودع حيث سيتم إتلاف غير الصالح منها فوراً، واستدعاء مالك المستودع لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية وإغلاق النشاط التجاري التابع له المستودع، كما سيتم تكليف مالك المستودع بنقل المضبوطات للمردم الصحي التابع للأمانة على نفقته الخاصة بإشراف مباشر من قبل المختصين في إدارة الرقابة الصحية، لمباشرة عمليات الإتلاف لكامل الكمية المضبوطة بالشكل المطلوب.



من جانبه أكد المتحدث باسم أمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان استمرار الجولات الرقابية من قبل أمانة المنطقة والبلديات التابعة على المحلات التجارية، وتهدف من خلالها الأمانة للحد من الغش وضبط المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى رصد جميع المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بفايروس كورونا وتطبيق الأنظمة بحق من يخالف التعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.