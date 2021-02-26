حصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 3 جوائز في الأداء المتميز خلال عامي 2020م و2021م متطلعة إلى الاستمرار في الإنجاز لتؤكد مضيها في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر خطتها التي تستهدف أن تكون هيئة رائدة عالمياً تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة، وتنفيذ رسالتها المتمثلة بحماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.وتحمل جوائز التميز مبادئ أساسية تنسجم في مجملها مع رؤية 2030 لبناء مستقبل مستدام، وتنمية القدرات، وتسخير الإبداع والابتكار، والقيادة من خلال رؤية ونزاهة وإلهام، واستدامة النتائج الباهرة، والإدارة بالكفاءة وسرعة التكييف مع التغير، وإضافة قيمة لصالح المتعاملين.كما حققت «الهيئة» إنجازاً متقدماً عن المستهدفات المحدّدة في برنامج التحول الوطني بشأن توفر الأدوية الأساسية في السوق المحلية، إذ كانت مستهدفات عام 2017 تصل إلى 80%، إلا أنها حققت 92%، ومستهدف عام 2018 كان 85%، وتم تحقيق 93%، ومستهدف عام 2019 كان 90%، بينما حققت نسبة 95% في توفير الأدوية.ونالت الهيئة في نوفمبر 2020 جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية لعام 2020 في حفل نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة الإمارات، وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.