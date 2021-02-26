طالب المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية باستحداث لجان داخلية لمناهضة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، بما يرفع مستوى الوعي بحقوق المحتجزين. كما دعا وزارات داخلية الدول الأعضاء إلى العمل على إنشاء مزيد من الهياكل الرقابية على احترام حقوق الإنسان ضمن الأجهزة الأمنية.جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، عبر الدائرة التلفزيونية (الخميس)، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وحث المؤتمر الأمانة العامة لإعداد تصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه الدول الأعضاء لتجاربها في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون ضمن هذا التصور قسم خاص بعرض حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية إن وجدت. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة، منها: حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، واستعرض تجارب هذه الوزارات في مجال حقوق الإنسان.