قال رجل الأعمال المعروف في منطقة الحدود الشمالية فهد بن ماضي المجول، إن خروج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية؛ شكّل بهجة وفرحة تجاوزت حدود الوطن ولله الحمد.وقال المجول لـ«عكاظ» إن هذه الفرحة التي عمت أرجاء الوطن تؤكد -بلا شك- المكانة الكبيرة التي يتمتع بها سمو ولي العهد بين أفراد الشعب السعودي النبيل والوفي لقادته. وهنأ المجول سموه الكريم على نجاح العملية الجراحية سائلاً الله أن يديم على سموه لباس الصحة والعافية.