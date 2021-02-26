قال أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، إن شفاء ولي العهد وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية هو شفاء للأمة العربية والإسلامية. وقال لـ«عكاظ» تعجز الكلمات عن وصف مقدار فرحتنا جميعاً في منطقة الحدود الشمالية وكافة المناطق بسلامة ولي العهد وخروجه من المستشفى بعد نجاح العملية التي أجراها، مؤكداً أن الوطن تحول إلى واحة من حب فعطرت سماء الوطن مشاعر صادقة من أبنائه تجاه ولي العهد. وأضاف في كل يوم جديد لنا فرحة ونعايش إنجازات وأرقاماً تؤكد أن الوطن في أيدٍ أمينة وأن قيادة هذا الوطن لا تتأخر في كل ما يمس حياة المواطنين ورفاهيتهم وتكامل البناء في مختلف المجالات.