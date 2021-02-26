هنأ رجل الأعمال والمدير العام لشركة أجياد التعمير الأستاذ عساف بن دوخي الدهمشي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية. وقال الدهمشي لـ«عكاظ» إن هذه الفرحة العارمة التي اجتاحت أطياف الشعب السعودي لا تستغرب، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحتلها سموه في قلوب الشعب. وقال الدهمشي إن هذه الفرحة -بلا شك- عمت كل بيت ودخلت قلب الصغير والكبير ولله الحمد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على سموه الكريم لباس الصحة والعافية وأن يحفظه من كل شر وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء.