أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي أسماء الفائزين في مسابقة الإرشاد السياحي 2020، حيث حصل على المركز الأول سامي خياري كأفضل مرشد سياحي، وعيسى عشي المركز الثاني، ورايد حميد المركز الثالث، فيما حصلت مشاعل المالكي على جائزة الإرشاد كأفضل مرشدةٍ سياحية مستجدة للعام ذاته.



جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، الذي نظمته الجمعية بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، واستمر لمدة ثلاثة أيام عبر (الدائرة الإلكترونية) تخلله العديد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمساهمة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والإرشاد السياحي.



وأوضح رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي، أن الجمعية تسعى إلى تأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام 2030، حيث تشير بيانات وزارة السياحية إلى أن العدد المتوقع للسياح في عام 2030 سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.



وهنأ رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي التي بلغ عدد المتقدمين لها 20 مرشداً سياحياً ومرشدة، 8 منهم تنافسوا على الفرع الأول «أفضل مرشد سياحي متميز»، في حين 12 مرشداً سياحياً ومرشدة تنافسوا على جائزة الفرع الثاني «أفضل مرشد سياحي مستجد»، ووصل للمرحلة الأخيرة 10 مرشدين سياحيين ومرشدات، 6 منهم في الفرع الأول، و4 في الفرع الثاني، وكانت جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى في الفرع الأول في حين تم تعيين جائزة واحدة للمركز الأول للفرع الثاني منها.