افتتح تجمع الأحساء الصحي اليوم (الخميس) رابع مراكز اللقاحات في ‫الأحساء، في مقر مستشفى العمران العام في مدينة العمران، وذلك تنفيذاً لخطط التوسع في تقديم‫ لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق صحتي.



وكان «التجمع الصحي» فعّل ثلاثة مواقع خلال أسبوع واحد، أولها في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) طريق مطار الأحساء الدولي، وفي مستشفيي الملك فيصل بمدينة الهفوف، والأمير سعود بن جلوي بمدينة المبرز.



ودعا تجمع الأحساء الصحي المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله - من الإصابة بفايروس (كورونا) المستجد، مجدداً تذكير الجميع بمجانية اللقاح للجميع، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في سبيل التصدي لتفشي فايروس (كورونا) المستجد في المملكة.