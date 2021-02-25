رفع وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان التهنئة لولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً مُعافى.

وابتهل وزير الثقافة إلى الباري جل وعلا بالحمد والثناء على ما منّ الله به على ولي العهد بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يديم على سموه الصحة والعافية.