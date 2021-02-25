رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال:«يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يمُّن على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مقامكم الكريم ذخرا للبلاد والعباد وللأمتين العربية والإسلامية».

كما رفع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية, وقال «يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونحمد الله عز وجل على سلامتكم التي غمرت الوطن ومواطنيه بمشاعر البهجة والسرور، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموكم الكريم موفور الصحة والعافية».