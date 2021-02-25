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"عكاظ" (المدينة المنورة)
رفع نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريّت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً مُعافى.

وقال الأمير سعود بن خالد الفيصل " نبتهل لله تعالى بالحمد والثناء على ما منّ الله به عليكم بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يمن على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ووطننا الغالي بحفظه الكريم".