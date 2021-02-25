رفع نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريّت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً مُعافى.وقال الأمير سعود بن خالد الفيصل " نبتهل لله تعالى بالحمد والثناء على ما منّ الله به عليكم بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يمن على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ووطننا الغالي بحفظه الكريم".