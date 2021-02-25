رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وقال: «يسعدني أن أرفع لمقاكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، وخروجكم من المستشفى سالماً معافى».

وأضاف قائلاً: «لقد أشاعت رؤيتكم وأنتم تغادرون المستشفى سالما معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس الجميع مبتهلين للمولى عز وجل بأن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه سندا وعضد لسيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن».