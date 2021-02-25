أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا توجد حتى الآن دراسة علمية أو إثبات علمي بإمكانية أو سلامة أن تكون جرعتي التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من لقاحين مختلفين.

وعلّق المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس كورونا واللقاحات في المملكة، رداً على سؤال «عكاظ» حول تنوع الخيارات بالنسبة للقاحات المتوفرة ضد فايروس كورونا المستجد، وتساؤل الكثيرين عن مدى أمان الخلط بين التطعيمات بأخذ جرعة ثانية مختلفة عن الأولى من حيث الشركة المصنعة، بقوله: الجواب، حتما لا، وحتى الآن لا توجد أي دراسة علمية أو إثبات علمي بإمكانية أو سلامة أن تكون جرعتي التطعيم من لقاحين مختلفتين.

وقال: «إذا كانت الجرعة الأولى من لقاح معين، فيجب أن تكون الجرعة الثانية من ذات اللقاح».

وكشف خلال المؤتمر أن الهيئة تعمل الآن على دراسة 4 لقاحات أخرى جديدة غير لقاحي فايزر-بيونتيك وأسترازينيكا اللذين تم اعتمادهما للتطعيم ضد كورونا في المملكة، موضحا أنه متى ما تم تسجيلهما والسماح باستيرادهما بعد اعتمادهما سيتم الإعلان في حينه.