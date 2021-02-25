تجسد العلاقة الخاصة والمميزة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتواصل الشخصي في ما بينهم، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع أمراء الكويت بملوك المملكة وولاة عهدها.

ويؤكد أمير الكويت وولي عهده أن الوشائج الأخوية والعلاقات الكويتية السعودية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ من خلال علاقتهما العميقة والأخوية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك استمرارا للمضي قدما على خطى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي كان حريصا على وحدة الصف الخليجي، وكرس جهوده طيلة حياته على هذا المبدأ، مشاركا قيادة المملكة رؤيتها في تحقيق مزيد من التضامن والاستقرار بين شعوب الخليج والمنطقة ككل.

وتساهم العلاقة الأخوية التي تجمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد، في ترسيخ العلاقات السعودية الكويتية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تساعد في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.