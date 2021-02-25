دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الهوية البصرية الجديدة لمركز التدريب العدلي، التي تمثل الإستراتيجية الجديدة برؤى وتطلعات تنشد الريادة وتحقق طموحات منسوبي العدالة.

وأوضح مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس بن محمد القرني أن هذا التدشين للهوية الجديدة يجسد اهتمام الوزير الصمعاني في تطوير المؤسسات العدلية بهدف تعزيز التكامل بين مركز التدريب العدلي والجهات المختلفة؛ لأجل الارتقاء بجودة الممارسات والمخرجات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها من خلال بناء معايير وسياسات وإجراءات تعزز الجودة وترفع مستوى التنافسية في قطاع التدريب العدلي.

وأشار القرني إلى أن المركز يهدف إلى زيادة فاعلية وتأثير المركز محلياً وعالمياً، من خلال تطوير أساليب التدريب القضائي والقانوني ودعم المنظومة بمنتجات نوعية تغطي الفجوات المعرفية والموضوعية والفنية، وتحقيق تفاعل عالي مع المستفيدين والمهتمين بالمجال العدلي عبر البرامج والدورات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والأحداث العدلية.

وأضاف أن رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية يمثل أحد أهداف المركز الرئيسة، ويتم العمل عليه من خلال رفع مستوى كفاءة العمل التشغيلي بتطبيق معايير التميز المؤسسي والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة وأتمتة جميع عمليات وخدمات المركز والارتقاء بالخدمات اللوجستية بجميع مرافق المركز.