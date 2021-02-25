أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) تنفيذ حكم القتل قصاصا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بحق المدعو/ بشار حاتم أحمد علي العدني (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل جهاد فضل عبدالله آل زيد (يمني الجنسية) وذلك بضربه في مكان حساس مما أدى إلى وفاته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.