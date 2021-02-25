تنطلق القيادة الكويتية، بقيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل، إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي، وتحقيق العدالة والمساواة بما يضمن الارتقاء بالأمة الكويتية لمنافسة مصاف الدول المتقدمة.

وتحتفي المملكة بقيادة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الذي أكمل مساعي الشيخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح في توطيد العلاقة بين البلدين القائمة على الشراكة الإستراتيجية في الجوانب السياسية والعسكرية واللوجستية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل، دولة الكويت ومنذ توليهما مقاليد الحكم، إلى آفاق جديدة تعزز من جهود الشيخ الراحل صباح الأحمد، حيث حققت جهودهما وخلال فترة قصيرة تقدماً ونمواً ونجاحاً في مختلف المجالات.

وتعمل الحكومة الكويتية بقيادة أمير البلاد وولي عهده، على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، والذي أحرز نمواً ايجابياً وتنوعًا اقتصاديًا في البلدين خلال الفترة الماضية.