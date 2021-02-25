أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 17 يوماً 141 مسجداً تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.وبينت الوزارة في تقرير صادر أمس (الأربعاء) أن المساجد المغلقة 6 تم رصد 3 حالات إصابة بفايروس كورونا مؤكدة في 3 مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في المنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير.وأشارت الوزارة إلى فتح 17 مسجداً، 6 منها في منطقة حائل، و5 في منطقة الرياض، و2 في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وجددت الوزارة التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد.