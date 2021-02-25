لم يدع وسم #سلامتك_يا_ابوسلمان مجالاً للشك في أن ألبومات الصور الرقمية داخل هواتفهم الذكية تحفظ الكثير من اللقطات لولي عهدهم الأمير محمد بن سلمان، فعلى الرغم من الاتفاق غير المعلن بينهم في نقل فيديو خروج الأمير محمد من المستشفى يمشي على قدميه، إلا أن تنوع الصورة المختار التغريد بها في الوسم لفتت أنظار الكثيرين.

لم يشبه تدفق التغريدات في الخط الزمني داخل وسم #سلامتك_يا_ابوسلمان أياً من الأوسمة الأخرى في «تويتر»، بعد أن حمّله السعوديون إضافة إلى تمنياتهم بالسلامة، مشاعر حب صادقة شعر بها كل قارئ لتغريداتهم في الوسم، بعد أن رأى الشعب الأشبه بـ«طويق» في محمد بن سلمان أنفسهم. وبين تغريدات حملت الدعوات الصادقة بسلامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأخرى استبشرت خيراً بظهوره مغادراً المستشفى، ضج وسم #سلامتك_يا_ابوسلمان بمشاعر السعوديين، إذ قال المغرد «قس بن ساعدة» (١٠٠ ألف متابع): ‏«نسلم ليامن سلمت من المرض والعثور.. واليا اشتكى منك عضوٍ.. كلنا نشتكي».

فيما غرد عبدالعزيز بن سعيد (١٧٣ ألف متابع) بـ:«‏إِذا سَلِمتَ فكل (الشعب) قَد سَلِموا.. جعلها اخر اوجاعك ياعزنا وعافاك يادرع الوطن».

وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد داعياً لولي العهد بالصحة والعافية بـ: «اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا ولبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه».

وعلّق الصحافي السعودي سلمان الدوسري في تغريدة على «تويتر» بـ«يحبونه ويتابعون أخباره.. يفرحون لسلامته.. ويدعون ربهم يحفظه.. ليس فقط لأنه ولي عهدهم وقائد رؤيتهم.. يكفي أنه محمد بن سلمان ويكفي أنهم شعبه وسنده».

وكتب محمد الثقفي تعليقاً على فيديو خروج ولي العهد «‏شعب السعودية.. أعطاك كل الحُب»، فيما غرد اللاعب السعودي ياسر القحطاني بـ«‏لا باس يا قلبنا ونبضه لا باس..

‏الحمد لله على سلامة سيدي ولي العهد».

وقال الشاعر سليمان الصقعبي:

«فزت قلوب الناس وارتاعـت عليك

‏وجرحك غدى بصدورنا نزف وألم

‏ســلامتك ترى الـوطـن كلــه يبيـك

‏واذا سلمت اغلى وطن طاب وسلم».

فيما غرد الشاعر بسام الفليح بـ:

«لو أن يمّسك شي لو غزة أبرة

‏توجع عروق قلوبنا قبل توجعك

‏غلاك فينا سيدي هذا كبره

‏أن طبت طبنا وبالمرض خوذنا معك».