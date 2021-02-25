أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي عن شكره الجزيل للمملكة على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفاً في اليمن الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان، مبيناً أن ما قدمته المملكة عبر المركز سيساعد بلا شك في تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل.جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مشترك أمس مع برنامج الغذاء العالمي لتحسين الأمن الغذائي للأسرالأشد ضعفاً في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار. وعبر بيزلي في تصريح له بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج، وقال: «إن لدينا الكثير من العمل لإنجازه حالياً وفي المستقبل، وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل الذي نحتاجه».وأضاف: «جائحة كورونا جلبت مآسي عديدة وتدهوراً اقتصادياً في جميع أنحاء المعمورة، وسيُحدث هذا الدعم فارقاً كبيراً لأن الجائحة أثرت بشكل كبير على الفئات المستضعفة وفاقمت من مشكلة المجاعة في العالم». وأفاد بأن اليمن تعد من أكثر الدول التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.