جددت وزارة الصحة النصح للجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرةً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة. وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة، وتعافي (280) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2531)، منها (483) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (376021) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (367015) حالة، و(5) حالات وفاة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6475) حالة مع إجراء (45388) فحصا مخبريا. ونصحت وزارة الصحة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.