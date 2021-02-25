اتفق مستشارا الأمراض المعدية الدكتور عادل خزندار والدكتور نزار باهبري على أن المصافحة بقبضة اليد والكوع تقلل بنسبة كبيرة انتقال العدوى، وقالا إن المصافحة بالكوع أسلم لأن الانتقال يحتاج إلى الأصابع. واختلف الاستشاريان في غطاء المرأة أو اللثام، فأوضح الدكتور عادل خزندار أن غطاء المرأة لا يمنع من انتقال العدوى فضلاً عن أن هناك فايروسات وميكروبات أخرى، بخلاف أن الكمامة أكثر أماناً لأنها تستخدم لمرة واحدة. وأوصى الدكتور عادل الجميع بأخذ اللقاحات وعدم الالتفات إلى الشائعات، واستقاء المعلومات من جهات طبية موثوقة أو من وزارة الصحة. من جانبه، بيّن استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري أن غطاء المرأة أو اللثام يكفي ويمنع الفايروس، وهناك دراسات أن الكمامة وفوقها الغطاء يُضاعفان الحماية.