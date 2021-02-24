أكد مدير مرور منطقة الباحة، العقيد مسفر بن رداد الثبيتي ل «عكاظ» عدم إغلاق أي عقبة من عِقاب طرق السراة، وأوضح أن الحضور الميداني له شخصياً ولفريق عمله واجب تمليه المسؤولية بحكم هطول الأمطار لليوم الرابع على التوالي، وكثافة الضباب حد انعدام الرؤية في مواقع ومحدوديتها في المداخل خصوصاً على المرتفعات. وجدد الثبيتي دعوته لقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الظروف المناخية الشتائية. مشيراً إلى أهمية حضور دوريات المرور ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة لمتابعة انسيابية حركة سير المركبات، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة السائقين والمشاة من المواطنين والمقيمين.