أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 280 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 376021 حالة، من بينها 2531 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 483 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 367015 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6475 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.