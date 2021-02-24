صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وجرائم المعلوماتية، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية، إذ أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.