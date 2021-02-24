أكد رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني أن قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية يحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، لأهميته في جمع البيانات والمعلومات الجيومكانية لدعم وتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.جاء ذلك خلال استضافة المملكة ممثلة بالهيئة الاجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، بمقر الهيئة في الرياض، بحضور أمين اللجنة المهندس محمد مبروك، ومشاركة خبراء محليين ودوليين، فيما بحث الاجتماع نتائج أعمال الفرق الفنية للجنة العربية المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، ومجموعة العمل الخاصة بإطار المرجع الجيوديسي، إضافة لمجموعة العمل الخاصة بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.وتتولى اللجنة العربية التي أنشئت وفقا للقرار رقم 4/111 الصادر عن الجلسة الرابعة المنعقدة بنيويورك في أغسطس 2014، تحديد الموضوعات الإقليمية ذات العلاقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتخذ الإجراءات الضرورية حيالها لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية وبيئية. وقد تم انتخاب المملكة ممثلة بالهيئة رئيساً للجنة في اجتماعها الأول الذي عقد بالرياض في 5-6/ 5 /1436هـ، كما أعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية في الاجتماع الذي أقيم في جدة في الفترة من 13-15 /6 /1440.