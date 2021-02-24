كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المقر الذي سيتم انشاؤه لاستضافه معرض الدفاع العالمي 2022، الذي من المقرر أن تستضيفه السعودية في شهر مارس من العام الميلادي القادم. ويقع المقر المخصص لاستضافه المعرض في العاصمة (الرياض)، على مساحة إجمالية تتجاوز 800 ألف م2، و يضم عددا من المنشآت والمرافق المتطورة التي ستقدم الخدمة للزوار والمشاركين على حد سواء. وسيضم مقر المعرض مدرجا للطائرات بطول 3 كيلومترات، وعرض 50 مترا لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية.وسيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضيا مجهزا بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج أكبر شركات الدفاع الرائدة عالميا، لاستعراض قدرات التكامل والتوافق العملياتي عبر مختلف مجالات الدفاع. وسيحظى الحضور بالتمتع بالجلوس في أجنحة الضيافة الفاخرة، وغرف الاجتماعات ذات الإطلالات الرائعة، التي تضمن رؤية شاملة للمدرج والمناطق المجاورة التي ستستضيف العروض المباشرة.وأوضحت الهيئة أن تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في المملكة، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف م2، بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية. وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلا عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.يذكر أن معرض الدفاع العالمي هو معرض عسكري عالمي أعلنت السعوديه نيتها لاستضافته العام الميلادي القادم على أن يقام بعد ذلك مرة كل عامين، حيث سيوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، والمهتمين من الزوار، منصة موحدة تحت سقف واحد، وسيكون إضافة مرتقبة لسلسلة معارض الدفاع الدولية في العالم.