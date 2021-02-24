عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي، وفي بداية الجلسة رحب بالوزير الضيف وبالوفد المرافق مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء.وقال في كلمته الافتتاحية: «إن جلسة المباحثات تأتي تأكيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار البلدين الشقيقين بما يحقق طموحات ورؤى قيادتي البلدين في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين ولي العهد، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، الذي رسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين». وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.شارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، ومدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.فيما شارك من الجانب العراقي، قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، ومدير مديرية البنى التحتية اللواء الدكتور فوزي فريح ياسين العيساوي، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.وغادر وزير الداخلية بجمهورية العراق، الرياض في وقت سابق أمس، وكان في مقدمة مودعيه بمطار الملك خالد الدولي الأمير وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.