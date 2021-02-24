أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 335 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 323 حالة تعاف و4 حالات وفاة.ووفقا لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 375668 حالة، من بينها 2463 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 486 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 366735 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6470 حالة وفاة.