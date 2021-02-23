أفادت أنباء بأن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) يستعد لإطلاق جواز سفر رقمي خاص لراغبي السفر الذين تلقوا اللقاح بشكل رسمي أو الحاصلين على فحص طبي معتمد من جهة رسمية.

وأشارت الأنباء إلى أن الجواز سيكون متوفرا على منصتي برامج IOS وAndroid خلال أسابيع فقط، بحيث يستطيع المسافر بعد تحميله اعتماد نتيجة فحصه أو تأكيد تلقيه اللقاح اللازم، الأمر الذي يسهل له التنقل بين الدول دون الخضوع لأي إجراءات احترازية أو وقائية قد تفرضها بعض الدول بشأن كورونا.

يذكر أن خطوط الطيران السنغافورية هي أول شركة طيران دولية تعتمد جواز السفر الصحي في ديسمبر الماضي، إذ نفذت التجربة من بعدها خطوط طيران الاتحاد والإمارات والقطرية والنيوزيلندية.