كشفت جولات لـ«أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ» بالطائف حيلاً وطرقاً سرية لبيع «الشمة» بمختلف أنواعها، إضافة إلى مخالفات في محلات التموينات فيما يتعلق بالدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن أبرز العمليات قيام محلات متخصصة في بيع الملابس ببيع «الشمة» بأشكال وأنواع مختلفة، وضبط تموينات تقوم ببيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية، وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وأكد الحميدان مسارعة اللجنة إلى مصادرة المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة، وإغلاقها وفقاً للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، اولحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع، وخصوصاً بين صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

يذكر أن اللجنة مكونة من (الشؤون الصحية، الأمانة، الشرطة، التجارة، الموارد البشرية)، ومهمتها القيام بجولات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي مخالفات، باعتبار أن التبغ ومشتقاته من الأمور التي تؤثر على الصحة.