أطلقت الشؤون الصحية في محافظة جدة، ممثلة في مستشفى أضم العام، أول مركز في المحافظة للقاح كورونا، بمتابعة من مدير المستشفى محمد الغامدي، حيث تم تجهيز المركز بالكوادر الطبية والفنية، حيث لا يتجاوز انتظار المراجع 3 دقائق منذ الدخول والتأكد من وجود أحقيته للقاح حتى الانتهاء من اللقاح.

وأشار مدير مستشفى أضم العام أحمد بن محمد الغامدي إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة من مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة بافتتاح المركز، حيث تم ذلك في وقت وجيز لاستقبال الحالات.

وأشار الغامدي إلى أن الوقت المحدد لإنهاء الإجراءات لا يتجاوز 3 دقائق منذ وصول المستفيدين، حيث يتلقون خدمات جيدة وسريعة من تسجيل معلوماتهم ومقارنتها بالمواعيد المحددة بموجب التطبيق.

وأكد الغامدي أن الإجراءات تسير وفق المخطط لها حتى مغادرة المستفيد من المركز، مشيرا إلى أنهم سيتوسعون في الخدمة للمراكز الأخرى، حال صدور التوجيهات بذلك من قبل الشؤون الصحية في محافظة جدة.